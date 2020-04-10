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10 квітня 2020, 17:40 1

У СБУ і Зеленського виникли питання щодо якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи на коронавірус у Миколаївській області

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10 квітня 2020, 17:40 1
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Голова управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак сумнівається у якості пробірок, куди забирають матеріали хворих з підозрою на коронавірус
Фото: president.gov.ua
Голова управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак сумнівається у якості пробірок, куди забирають матеріали хворих з підозрою на коронавірус

Про це Віталій Герсак заявив на засіданні позачергової сесії у п'ятницю, 10 квітня, передає RegioNews.

За його словами, медики використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, тому результати досліджень можуть бути недостовірними.

"Отримана інформація, що медичний персонал допускає грубі порушення під час забору біологічного матеріалу у людей, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними зазначену хімічну речовину виробляють у Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України", - зазначив він.

У якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи, засумнівався і президент Володимир Зеленський. Під час традиційної наради з питань боротьби з коронавірусом він доручив негайно з'ясувати ситуацію.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Служба безпеки України в Миколаївській області відкрила кримінальну справу через те, що ОДА не виділила гроші лікарням у період епідемії коронавіруса. Провадження відкрито за статтею 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Крім голови ОДА Стадніка, у справі фігурують голова бюджетної комісії облради Федір Барна та заступник голови ОДА Тетяна Стахевич.


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