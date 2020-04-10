У СБУ і Зеленського виникли питання щодо якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи на коронавірус у Миколаївській області
Про це Віталій Герсак заявив на засіданні позачергової сесії у п'ятницю, 10 квітня, передає RegioNews.
За його словами, медики використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, тому результати досліджень можуть бути недостовірними.
"Отримана інформація, що медичний персонал допускає грубі порушення під час забору біологічного матеріалу у людей, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними зазначену хімічну речовину виробляють у Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України", - зазначив він.
У якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи, засумнівався і президент Володимир Зеленський. Під час традиційної наради з питань боротьби з коронавірусом він доручив негайно з'ясувати ситуацію.
"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Служба безпеки України в Миколаївській області відкрила кримінальну справу через те, що ОДА не виділила гроші лікарням у період епідемії коронавіруса. Провадження відкрито за статтею 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Крім голови ОДА Стадніка, у справі фігурують голова бюджетної комісії облради Федір Барна та заступник голови ОДА Тетяна Стахевич.
- 18:13 10 квітня СБУ допитала Гео Лероса у справі плівок брата Єрмака
- 17:40 10 квітня У СБУ і Зеленського виникли питання щодо якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи на коронавірус у Миколаївській області
- 17:08 10 квітня Тетяна Чорновол прокоментувала обшуки та підпал офісу "Партії регіонів"
- 16:59 10 квітня "За життя боролися усю ніч”: як долають коронавірус на Дніпропетровщині
- 16:57 10 квітня СБУ в Миколаївській області відкрила кримінальне провадження на голову ОДА Стадніка
- 16:48 10 квітня У Тернополі кількість смертей від COVID-19 зросла до п'яти
- 18:59 09 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка