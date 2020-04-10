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10 апреля 2020, 18:20 3

В Ивано-Франковске мужчина продавал данные из баз таможенной и пограничной служб

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10 апреля 2020, 18:20 3
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Злоумышленник распространял конфиденциальную информацию из баз данных государственной таможенной и пограничной служб Украины
Фото иллюстративное
Злоумышленник распространял конфиденциальную информацию из баз данных государственной таможенной и пограничной служб Украины

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Специалисты по кибербезопасности СБУ зафиксировали, что на специализированных интернет-сервисах появились объявления с предложениями приобрести информацию из баз данных Государственной таможенной и пограничной служб Украины.

Во время проверки выяснилось, что "продавец" под фейковыми аккаунтами обещает клиентам данные, в частности, о пересечении границы украинскими гражданами и иностранцами, транспортными средствами, сроки их пребывания за границей. Такие сведения принадлежат к информации с ограниченным доступом, несанкционированное распространение которой запрещено законом. Оплату от заказчиков злоумышленник принимал на банковские карты.

Оперативники спецслужбы установили, что анонимным продавцом является житель Ивано-Франковска, задокументировали несколько эпизодов продажи им информации с ограниченным доступом. Клиентами злоумышленника были жители разных регионов Украины. В ходе обыска по месту его проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, симкарты, ноутбук и планшет, с помощью которых злоумышленник размещал незаконные объявления, и банковские карточки, на которые принимал оплату "услуг".

Материалы уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, относительно несанкционированного сбыта и распространения информации с ограниченным доступом, передано в суд.

Напомним, боевика "ЛНР" посадили на 15 лет. В Тернополе заочно к 15 годам тюремного заключения приговорили боевика ЛНР, который на Донбассе воевал против ВСУ на стороне российских военных-оккупантов.


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