У Запорізькій області росте кількість хворих на коронавірус: зафіксована перша смерть
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр.
Станом на 9:00 10 квітня у Запорізькій області зафіксовано 54 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Наразі перебувають на обліку 46 хворих, сім пацієнтів вже одужало. У Запоріжжі перебувають на обліку 15 інфікованих (на стаціонарному лікуванні – дев’ять, вдома на самоізоляції – шість), вже одужали п’ять пацієнтів.
Нажаль 60-річний мешканець міста Мелітополя, якого лікували від коронавіруса - помер.
Хворий був госпіталізований у Мелітопольську інфекційну лікарню із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19. Чоловік перебував в реанімаційному відділенні під наглядом медиків, був підключений до апарату ШВЛ.
В той же час, нардеп Сергій Мінько на своїй сторінці у Facebook написав про те, що помер його друг - успішний підприємець Анатолій Пилипенко.
Раніше відділ охорони здоров'я Мелітопольської міськради не повідомляв про те, що серед захворілих є пацієнти, підключені до апарату ШВЛ.
У зв’язку зі збільшенням кількості хворих, в Запорізькій області у трьох містах запрацювало 14 карантинних пости. Це Мелітополь, Бердянськ та Запоріжжя. На території обласного центру визначено сім постів.
На виїзді із Запоріжжя у напрямку до Нікополя поліція пропускає ,лише вантажівки з продуктами, будівельними матеріалами, промисловими товарами та сільськогосподарською продукцією. Але й їх перевіряють.
Також проїхати до міст можуть й ті, хто в них прописаний, а от виїхати кудись не дозволяється. Однак, додають правоохоронці, приводом для проїзду може стати: довідка від підприємства, якщо працюєте в іншому місті, перевезення пацієнтів до лікарні, поїздка в аптеку чи магазин, якщо такого не має у вашому селі чи місті поруч. Деякі водії таким нововведенням не надто радіють.
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