Хворих на COVID-19 не лікували: в Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Харківської ОДА Олексія Кучера.
За останню добу в Харківській області підтверджено ще один випадок захворювання на COVID-19 у мешканки міста Харкова. Перебування за кордоном заперечує, госпіталізована, переведена з реанімації в палату. Наразі встановлено коло контактних осіб - це четверо членів її родини, яких відправили на самоізоляцію.
Окремо голова ОДА повідомив про дев’ятьох медиків, у яких наразі підозрюють коронавірус.
"47 медпрацівників визначено як контактних осіб. 30 з них контактували з колегою, в якої згодом зафіксували підозру на COVID-19 (підозра не пов’язана з обслуговуванням хворих на коронавірус). Ще 17 медиків (з різних лікарень) контактували з особами, у яких зареєстровано підозру на коронавірус", - повідомив голова ОДА.
Нагадаэмо, що станом на ранок 10 квітня, в Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19.
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