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10 квітня 2020, 11:37 23

Хворих на COVID-19 не лікували: в Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків

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10 квітня 2020, 11:37 23
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У Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків, які не займалися лікуванням хворих COVID-19: шестеро з них госпіталізовані, а троє перебувають на самоізоляції
Фото: unsplash
У Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків, які не займалися лікуванням хворих COVID-19: шестеро з них госпіталізовані, а троє перебувають на самоізоляції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Харківської ОДА Олексія Кучера.

За останню добу в Харківській області підтверджено ще один випадок захворювання на COVID-19 у мешканки міста Харкова. Перебування за кордоном заперечує, госпіталізована, переведена з реанімації в палату. Наразі встановлено коло контактних осіб - це четверо членів її родини, яких відправили на самоізоляцію.

Окремо голова ОДА повідомив про дев’ятьох медиків, у яких наразі підозрюють коронавірус.

"47 медпрацівників визначено як контактних осіб. 30 з них контактували з колегою, в якої згодом зафіксували підозру на COVID-19 (підозра не пов’язана з обслуговуванням хворих на коронавірус). Ще 17 медиків (з різних лікарень) контактували з особами, у яких зареєстровано підозру на коронавірус", - повідомив голова ОДА.

Нагадаэмо, що станом на ранок 10 квітня, в Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19.


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