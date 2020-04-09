До лікарень почали прибувати хворі, у яких окрім пневмоній фіксують алергії, що ускладнюють перебіг хвороби

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До лікарень почали прибувати хворі, у яких окрім пневмоній фіксують алергії, що ускладнюють перебіг хвороби

Про стан хворих на коронавірус проінформували в Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

У реанімації обласної дитячої лікарні є двоє дітей із підозрою на коронавірус. Це 12-річний хлопчик, який також хворіє на цукровий діабет, та двотижневе немовля. Стан дітей покращився, їх готують до переведення у відділення.

У Чернівецькій міській лікарні №1 є четверо недужих у реанімації на кисневій підтримці. Одна з пацієнток має двобічну пневмонію та поліноз, тобто алергію, яка ускладнює перебіг хвороби. Ще в однієї хворої правобічна пневмонія та цукровий діабет. Жінка у важкому стані, проте до реанімації її перевели не через хворі легені, а через проблеми із серцем.

Також сьогодні до лікарні "швидка" привезла пацієнтку у важкому стані із двобічною пневмонією, полівалентною алергією. Її одразу ж госпіталізували до реанімації.

Стан четвертого пацієнта стабілізується, його планують перевести у відділення.

У реанімаційному відділенні обласної лікарні перебувають п’ятеро пацієнтів, один – із підтвердженою коронавірусною інфекцією та четверо – із підозрою. Усі вони на кисневій дотації.

У реанімації Глибоцької ЦРЛ перебувають троє пацієнтів із підозрою на COVID-19 на кисневій підтримці. Один із хворих має позитивну динаміку, його планують перевести у відділення. Стан двох інших поки що стабільно важкий.

Троє хворих на кисневій дотації лежать у Сторожинецькій ЦРЛ. Стан їхній – середньої важкості. Коронавірус підтверджено у одного з цих недужих.

Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької ЦРЛ. У неї підозрюють коронавірус, жінка на кисневій дотації.

У Хотинській ЦРЛ надають допомогу двом пацієнткам із COVID-19. Одна має двобічну пневмонію та перебуває на кисневій дотації. У іншої немає ознак респіраторного захворювання, її стан важкий через супутнє захворювання.

Стан решти хворих буковинців стабільний.

Нагадаємо, на Буковині виявили вже 303 випадки COVID-19, з них 30 – за останню добу. Вилікувалося 17 людей, померло – 8, в т.ч. двоє – за останню ніч.

У Чернівецькій міській лікарні №1 є четверо недужих у реанімаційному відділенні. Усі вони на кисневій підтримці. Одна... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 9 квітня 2020 р.

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