09:32  08 апреля
В Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668
11:39  08 апреля
Эпидемии в европейских странах вышли на пик
12:19  08 апреля
СМИ узнали, какую должность занимал брат Ермака в СНБО
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2020, 11:24 1

Ивано-Франковск: заработает штаб восстановления экономики

Читайте також
українською мовою
08 апреля 2020, 11:24 1
Читайте також українською мовою
Для поддержки малого и среднего бизнеса создадут Штаб восстановления экономики в Ивано-Франковской ОТГ
Фото: страница Руслана Марцинкива в Facebook
Для поддержки малого и среднего бизнеса создадут Штаб восстановления экономики в Ивано-Франковской ОТГ

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

После завершения карантина важно, чтобы экономика заработала. Сейчас больше всего страдает малый и средний бизнес.

"Поэтому, приняли решение создать Штаб восстановления экономики в нашей общине после карантинных мероприятий. Это необходимый шаг. Даже в условиях карантина каждый из нас может поддержать местных производителей. Ведь сейчас, в период быстрого развития информационных технологий, в современном мире все больше распространяется сфера интернет-продаж", - пишет мэр.

Кто-то из производителей имеет сайт, страницу в Facebook или инстаграм и продает там свою продукцию. Кто-то продает по мобильному телефону. Штаб создается для поддержки этих людей, чтобы жители города покупали свое, домашнее.

"Также рассматриваем вариант проведения ярмарок с соблюдением всех карантинных требований, чтобы дать возможность крестьянам продать свою продукцию. Это полезно как и для покупателей, так и для продавцов", - говорится в сообщении.

Важным шагом Марцинкив назвал и поддержку коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, Винница пятый раз победила в рейтинге комфортности городов Украины. Второе место занял Луцк, а третье - Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах.


бизнес Ивано-Франковск экономика мер
Известные на Волыни бизнесмены грубо нарушили карантин, устроив вечеринку на полсотни гостей
07 апреля 2020, 18:06
Прикарпатье: количество умерших от COVID-19 увеличилось до 9 человек
07 апреля 2020, 14:51
Жители Полтавы, Херсона и Северодонецка хотят роспуска городских советов
07 апреля 2020, 13:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 12:41
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Алёна Коханчук
Все блоги »
Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах
08 апреля 2020, 12:00
Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
07 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »