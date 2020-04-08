Ивано-Франковск: заработает штаб восстановления экономики

Для поддержки малого и среднего бизнеса создадут Штаб восстановления экономики в Ивано-Франковской ОТГ

Фото: страница Руслана Марцинкива в Facebook

Для поддержки малого и среднего бизнеса создадут Штаб восстановления экономики в Ивано-Франковской ОТГ

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

После завершения карантина важно, чтобы экономика заработала. Сейчас больше всего страдает малый и средний бизнес.

"Поэтому, приняли решение создать Штаб восстановления экономики в нашей общине после карантинных мероприятий. Это необходимый шаг. Даже в условиях карантина каждый из нас может поддержать местных производителей. Ведь сейчас, в период быстрого развития информационных технологий, в современном мире все больше распространяется сфера интернет-продаж", - пишет мэр.

Кто-то из производителей имеет сайт, страницу в Facebook или инстаграм и продает там свою продукцию. Кто-то продает по мобильному телефону. Штаб создается для поддержки этих людей, чтобы жители города покупали свое, домашнее.

"Также рассматриваем вариант проведения ярмарок с соблюдением всех карантинных требований, чтобы дать возможность крестьянам продать свою продукцию. Это полезно как и для покупателей, так и для продавцов", - говорится в сообщении.

Важным шагом Марцинкив назвал и поддержку коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, Винница пятый раз победила в рейтинге комфортности городов Украины. Второе место занял Луцк, а третье - Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах.