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Ірина Федоляк
Журналіст
01 квітня 2020, 12:31 5

В Івано-Франківьку встановлять 5 карантинних постів

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01 квітня 2020, 12:31 5
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З 2 квітня пости розмістять в напрямках Галича, Калуша, Богородчан, Надвірни і Тисмениці
Фото: Прикордонна служба
З 2 квітня пости розмістять в напрямках Галича, Калуша, Богородчан, Надвірни і Тисмениці

Про це інформує RegioNews із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначено, що на в’їздах у обласний центр працюватимуть карантинні пости.

Такі заходи запроваджені задля недопущення поширення COVID-19. На постах працюватимуть поліцейські, медики, представники Нацгвардії.

Карантинних постів буде п'ять в напрямках з Галича, Калуша, Богородчан, Надвірни і Тисмениці.

Водіїв попереджатимуть про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам.

Працівники поліції нестимуть службу на стаціонарних постах в Івано-Франківську Відповідно до протоколу №11 від...

Опубліковано Поліція Івано-Франківської області Середа, 1 квітня 2020 р.

В Івано-Франківську обмежили вхід у зони відпочинку на час карантину. З 1 квітня в місті діятимуть обмеження щодо відвідування дитячих майданчиків, парків та інших громадських місць. З 2 квітня з 7 до 20 години у місті працюватимуть карантинні пости.

Нагадаємо, 30 березня в Івано-Франківську померла породілля з підозрою на COVID-19.

Четверта смерть: на Прикарпатті у померлої 37-річної породіллі підтвердили COVID-19. В перинатальному центрі, де приймали пологи, ввели карантин.

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Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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