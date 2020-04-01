В Ивано-Франковске установят 5 карантинных постов

С 2 апреля посты разместят в направлениях Галича, Калуша, Богородчан, Надворной и Тысменицы

Фото: Пограничная служба

С 2 апреля посты разместят в направлениях Галича, Калуша, Богородчан, Надворной и Тысменицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Ивано-Франковской области.

Комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определено, что на въездах в областной центр будут работать карантинные посты.

Такие меры введены для недопущения распространения COVID-19. На постах будут работать полицейские, медики, представители Нацгвардии.

Карантинных постов будет пять в направлениях из Галича, Калуша, Богородчан, Надворной и Тисменицы.

Водителей будут предупреждать о карантинных мероприятиях, проводить скрининг температуры водителям и пассажирам.

Сотрудники полиции будут нести службу на стационарных постах в Ивано-Франковске Согласно протоколу №11 от... Опубликовано Полиция Ивано-Франковской области Среда, 1 апреля 2020 г.

В Ивано-Франковске ограничили вход в зону отдыха на время карантина. С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест. С 2 апреля с 7 до 20 часов в городе будут работать карантинные посты.

Напомним, 30 марта в Івано-Франковске умерла роженица с подозрением на COVID-19.

Четвертая смерть: на Прикарпатье у умершей 37-летней роженицы подтвердили COVID-19. В перинатальном центре, где принимали роды, ввели карантин.

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