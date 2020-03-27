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27 березня 2020, 19:00

В Івано-Франківську зафіксували ще 10 випадків COVID-19

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27 березня 2020, 19:00
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Експрес-тести показали позитивний результат у 10 випадках, наразі очікують лабораторне підтвердження
Фото ілюстративне
Експрес-тести показали позитивний результат у 10 випадках, наразі очікують лабораторне підтвердження

Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час онлайн-звіту щодо ситуації з коронавірусом, інформує RegioNews.

"Маємо інформацію з міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 швидких тестів на Covid-19, з них 6 – позитивні… Також, у міській лікарні №1 зробили 10 експрес-тестів, з них 4 – позитивні. Передаємо їх у лабораторію для підтвердження", - зазначив мер.

5 пацієнтів перебувають у критичному стані.

До цього повідомляли про 24 випадки захворювання на коронавірус. В Івано-Франківську зафіксовано 9 хворих, з них один летальний. Тисменицький район - 4 випадки, з них один летальний. Надвірнянський - 4 позитивних, з них 1 летальний. Снятинський район - 4 випадки. Косівський - 1 випадок. Калуський - 1 випадок, місто Болехів - 1 випадок.

Оперативно про карантин (27.03.2020/ 16:00)

Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Голова Івано-Франківської ОДА підтвердив третю смерть від коронавірусу в області. Інформацію підтвердив і головний санітарний лікар Івано-Франківської області.

Занижені смерті: в Івано-Франківську та Рівному МОЗ загубило померлих від COVID-19. Міністерство охорони здоров'я не врахувало у загальну статистику смертності від коронавірусу випадки щонайменше у двох областях - Івано-Франківській та Рівненській.

COVID-19 виявили у священика та поліцейського. В Івано-Франківській області 16 випадків захворювання на коронавірус, хворих госпіталізовано в Косівську, Надвірнянську районні та Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.

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