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27 марта 2020, 19:00 6

В Ивано-Франковске зафиксировали еще 10 случаев COVID-19

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27 марта 2020, 19:00 6
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Экспресс-тесты показали положительный результат в 10 случаях, в настоящее время ожидают лабораторное подтверждение
Фото иллюстративное
Экспресс-тесты показали положительный результат в 10 случаях, в настоящее время ожидают лабораторное подтверждение

Об этом рассказал городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время онлайн-отчета о ситуации с коронавирусом, информирует RegioNews.

"Имеем информацию из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на Covid-19, из них 6 – положительные... Также, в городской больнице №1 сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 – положительные. Передаем их в лабораторию для подтверждения", - отметил мэр.

5 пациентов находятся в критическом состоянии.

До этого сообщали о 24 случаях заболевания коронавирусом. В Ивано-Франковске зафиксировано 9 больных, из них один летальный. Тисменицкий район - 4 случая, из них один летальный. Надворнянский - 4 положительных, из них 1 летальный. Снятинский район - 4 случая. Косовский - 1 случай. Кольский - 1 случай, город Болехов - 1 случай.

Оперативно о карантине (27.03.2020/ 16:00)

Опубликовано Русланом Марцінковим Пятница, 27 марта 2020 г.

Председатель Ивано-Франковской ОГА подтвердил третью смерть от коронавируса в области. Информацию подтвердил и главный санитарный врач Ивано-Франковской области.

Заниженные смерти: в Ивано-Франковске и Ровно МИНЗДРАВ потерял умерших от COVID-19. Министерство здравоохранения не учло в общую статистику смертности от коронавируса случаи по меньшей мере в двух областях - Ивано-Франковской и Ровенской.

COVID-19 обнаружили у священника и полицейского. В Ивано-Франковской области 16 случаев заболевания коронавируса, больных госпитализированы в Косовскую, Надворнянскую районные и Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

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