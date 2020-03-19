Меру Івано-Франківська пояснили, чому працює "Епіцентр"

Питання щодо роботи непродовольчого магазину піднімалося на оперативній нараді в голови міста

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Питання щодо роботи непродовольчого магазину піднімалося на оперативній нараді в голови міста

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків отримав офіційну відповідь від торгової мережі "Епіцентр" з поясненням роботи попри введений в місті і країні карантин. Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мешканці Івано-Франківська тривожилися через відкритий "Епіцентр", тож мер вирішив звернутися за офіційним роз'ясненням.

Нагадаємо, в Івано-Франківську закрили усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті ввели низку обмежень.

"Сьогодні отримав відповідь: "Епіцентр" працює тому, що це господарський магазин, який торгує побутовими товарами. А такі магазини, згідно з рішення президента, повинні лишатися відкритими", - йдеться в дописі.

Прем'єр-міністр в офіційній відповіді підтвердив, що магазин "Епіцентр" не підлягає закриттю.

"Що ж, нагадую, що наша безпека та здоров'я передусім у наших руках. Зверніть увагу на дистанцію, яку треба зберігати з іншими покупцями. Мийте руки, дотримуйтеся рекомендацій лікарів і без гострої потреби не ідіть у місця скупчення людей", - наголошує мер.

ЕПІЦЕНТР: ОФІЦІЙНА ВІДПОВІДЬ #безпека_ІФ Мешканці Івано-Франківська дуже тривожилися через відкритий "Епіцентр", тож... Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 19 березня 2020 р.

В Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті скасують рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

У Львові Епіцентр та Нова лінія працюють за окремим статусом. Попри заборону роботи усіх закладів, окрім аптек, продуктових крамниць та АЗС, деякі непродовольчі магазини не зачиняються.