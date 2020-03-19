Мэру Ивано-Франковска объяснили, почему работает "Эпицентр"
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив получил официальный ответ от торговой сети "Эпицентр" с объяснением работы несмотря на введенный в городе и стране карантин. Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.
Жители Ивано-Франковска тревожились через открытый "Эпицентр", поэтому мэр решил обратиться за официальным объясненням.
Напомним, в Ивано-Франковске закрыли все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе ввели ряд ограничений.
"Сегодня получил ответ: "Эпицентр" работает потому, что это хозяйственный магазин, который торгует бытовыми товарами. А такие магазины, согласно решения президента, должны оставаться открытыми", - говорится в сообщении.
Премьер-министр в официальном ответе подтвердил, что магазин "Эпицентр" не подлежит закрытию.
"Что же, напоминаю, что наша безопасность и здоровье прежде всего в наших руках. Обратите внимание на дистанцию, которую надо сохранять с другими покупателями. Мойте руки, придерживайтесь рекомендаций врачей и без острой нужды не идите в места скопления людей", - подчеркивает мэр.
ЭПИЦЕНТР: ОФИЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТ #безпека_ІФ Жители Ивано-Франковска очень тревожились через открытый "Эпицентр", поэтому...Опубликовано Русланом Марцінковим Четверг, 19 марта 2020 года.
В Івано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков. С 19 марта в городе отменят движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать.
Во Львове Эпицентр и Новая линия работающих по отдельному статусу. Несмотря на запрет работы всех учреждений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, некоторые непродовольственные магазины не закрываются.
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