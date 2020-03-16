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16 березня 2020, 15:46 10

Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську

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16 березня 2020, 15:46 10
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Депутити міськради вважають, що підписавши документ у Мінську Україна прийме московський сценарій
Фото: Міська рада
Депутити міськради вважають, що підписавши документ у Мінську Україна прийме московський сценарій

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

На 38 позачерговій сесії міської ради депутати звернулися до президента, Верховної Ради та СБУ з вимогою захистити український суверенітет на тимчасово окупованих територіях.

11 березня під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську голова Офісу Президента України Андрій Єрмак підписав документ щодо створення так званої "Консультативної ради" та введення в неї представників терористичних угрупувань ОРДЛО. Натомість Росія виводиться з переговорів як сторона, а є лише спостерігачем: як ФРН, Франція чи ОБСЄ. Це призведе до подальшого зняття всіх санкцій щодо Росії, вважають депутати.

Такі дії з боку керівника Офісу Президента України суперечать Конституції та законам України і свідчать про підтримку дій Росії. І знімають з неї відповідальність за агресію проти України й десятки тисяч життів українців.

У зверненні також наголошують на тому, що зовнішня воєнна агресія Росії проти України буде зведена до "внутрішнього конфлікту в Україні".

"Підписання будь-яких документів, які виводять Росію з переговорів як сторону конфлікту і як державу-агресора – це державна зрада. Вимагаємо від президента відкликати підпис Єрмака, а СБУ – дати оцінку його діям. Створити тимчасову слідчу комісію і притягнути до відповідальності винних у державній зраді. А також вжити всіх заходів для забезпечення дотримання українських законів, збереження суверенітету та відстоювання державних інтересів", - йдеться в документі.

ГОВОРИТИ З СЕПАРАТИСТАМИ НА РІВНИХ – НЕПРИПУСТИМО! #політика_ІФ Звертаємось до президента, Верховної Ради та СБУ з...

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 16 березня 2020 р.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ Скликали позачергову сесію міської ради. Два питання: коронавірус та ОРДЛО.

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 16 березня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.


Івано-Франківськ сесія депутат сессия
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