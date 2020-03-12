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12 березня 2020, 16:12 2

На Прикарпатті горіло 1000 кв м заводу органічного синтезу "Барва"

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12 березня 2020, 16:12 2
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35 чоловік гасили пожежу в Ямниці Тисменицького району
Фото із сторінки ДСНС України в Івано-Франківській області
35 чоловік гасили пожежу в Ямниці Тисменицького району

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

12 березня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Ямниця Тисменицького району.

Як з’ясувалося, пожежа виникла в цеху з виготовлення брикетів на території заводу тонкого органічного синтезу "Барва". Горіла тирса на всій площі ангару, орієнтовно 1000 кв.м.

Будівля розташована окремо. Загрози розповсюдження вогню не було.

Пожежу локалізували. До ліквідації вогню залучено 12 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.

Нагадаємо, на Буковині на пожежі загинули четверо, з них троє дітей. Трагедія сталася у селі Ленківці Кельменецького району.

В селі Пальчики Бахмацького району Чернігівської області в одноповерховій будівлі загальноосвітнього навчального закладу виникла пожежа.


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