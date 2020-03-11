В Івано-Франківську затримали вандалів, які познущалися над могилами

20 могил понівечено на кладовищах у мікрорайоні Княгинин та в селі Вовчинець

Фото зі сторінок поліції та мера у Facebook

20 могил понівечено на кладовищах у мікрорайоні Княгинин та в селі Вовчинець

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

До Івано-Франківського відділу поліції надійшло повідомлення про наругу над могилами на кладовищах на вулиці Церковній у мікрорайоні Княгинин та в селі Вовчинець.

Про аналогічний випадок на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Зрада дня! Вандалізм, лібералізм і сатанізм в дії на кладовищі мікрорайону Княгинин! От кому заважають мертві?! Аналогічна ситуація в приміському селі Вовчинець! Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 10 березня 2020 р.

Зловмисники пошкодили металеві огорожі навколо могил, спалили вінки, повитягали дерев’яні та метелеві хрести та спалили їх.

Поліцейські встановили та розшукали вандалів. Ними виявились 39-річний чоловік та 27-річна жінка з Івано-Франківська. Обоє зізналися у скоєному злочині.

Вирішується питання щодо повідомлення обом про підозру за ч.3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України та обрання судом запобіжного заходу.

Проводиться слідство. Перевіряється причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів.

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