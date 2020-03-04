В Івано-Франківську та Львові "мінували" синагоги
Повідомлення про замінування будівлі у центрі Івано-Франківська виявилось неправдивим, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Поліції Івано-Франківської області в facebook.
Повідомлення про закладення вибухівки у релігійній споруді на вулиці Страчених надійшло сьогодні, 4 березня, о 8:09 на електронну скриньку обласної поліції.
На місце одразу прибули вибухотехніки, кінологи зі службовою собакою та інші відповідні служби. Ретельно оглянувши будівельну споруду та прилеглу територію працівники поліції не виявили підозрілих предметів.
За фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи інші тяжкі наслідки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про факт замінування та притягнення її до кримінальної відповідальності.
Повідомлення про замінування синагоги на вул. Братів Міхновських, 4 у Залізничному районі, сьогодні, 4 березня, близько 09.30 год., надійшло на електронну пошту ГУ Національної поліції у Львівській області.
Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львова, у синагозі вибухового пристрою не виявили.
Із будівлі було виведено 12 громадян. О 10.49 год обстеження об’єкту завершили, вибухового пристрою не виявили.
Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
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