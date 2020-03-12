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12 марта 2020, 16:12 2

На Прикарпатье горело 1000 кв м завода органического синтеза "Барва"

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12 марта 2020, 16:12 2
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35 человек тушили пожар в Ямнице Тисменицкого района
Фото со страницы ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
35 человек тушили пожар в Ямнице Тисменицкого района

Об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

12 марта в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в селе Ямница Тисменицкого района.

Как выяснилось, пожар возник в цехе по изготовлению брикетов на территории завода тонкого органического синтеза "Барва". Горели опилки на всей площади ангара, ориентировочно 1000 кв.м.

Здание расположено отдельно. Угрозы распространения огня не было.

Пожар локализовали. К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и 35 человек личного состава.

Напомним, на Буковине на пожаре погибли четверо, из них трое детей. Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района.

В селе Пальчики Бахмачского района Черниговской области в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар.


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