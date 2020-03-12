На Прикарпатье горело 1000 кв м завода органического синтеза "Барва"
Об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
12 марта в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в селе Ямница Тисменицкого района.
Как выяснилось, пожар возник в цехе по изготовлению брикетов на территории завода тонкого органического синтеза "Барва". Горели опилки на всей площади ангара, ориентировочно 1000 кв.м.
Здание расположено отдельно. Угрозы распространения огня не было.
Пожар локализовали. К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и 35 человек личного состава.
Напомним, на Буковине на пожаре погибли четверо, из них трое детей. Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района.
В селе Пальчики Бахмачского района Черниговской области в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар.
- 16:49 12 марта На востоке Украины погиб разведчик из Одесской области
- 16:45 12 марта В Черниговской области с карт исчезло село
- 16:28 12 марта Полицейские офицеры общин Хмельницкой области получили 43 автомобиля
- 16:23 12 марта Коронавирус: две авиакомпании отменили рейсы из Запорожья
- 16:23 12 марта В столичных автопарках могут появиться 200 автобусов
- 16:21 12 марта Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой