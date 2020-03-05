На Буковині на пожежі загинули четверо, з них троє дітей

Трагедія сталася у селі Ленківці Кельменецького району. Загинули один дорослий і троє дітей

Трагедія сталася у селі Ленківці Кельменецького району. Загинули один дорослий і троє дітей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише RegioNews. 5 березня у с. Ленківці Кельменецького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло чотири особи з них троє дітей семи, шести і трьох років. Пожежа самоліквідувалась. Рятувальники розібрали завали на згарищі.

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