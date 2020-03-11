45-річному закарпатцю дали 8 років за спробу зґвалтування 6-річної дівчинки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.
15 серпня 2019 року чоловік заманив дитину до свого помешкання. Там вчинив з нею дії сексуального характеру, які не встиг довести до кінця, оскільки на крики і плач дівчинки прийшла її бабуся.
Чоловіка затримали правоохоронці, його відразу взяли під варту.
Медиками підтверджено цілковиту осудність чоловіка. Провину він не визнав.
Прокурором Берегівської місцевої прокуратури доведено провину 45-річного мешканця с. Мужієво Берегівського району у закінченому замаху на зґвалтування 6-річної дівчинки (ч.2 ст. 15, ч.4 ст.152 КК України).
Колегією суддів Виноградівського районного суду його визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 8 років позбавлення волі.
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