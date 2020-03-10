На Прикарпатті ввели план "Перехоплення" через можливе викрадення людини

В Івано-Франківській області шукали чоловіка, що силою затягнув дівчину в автомобіль і повіз у невідомому напрямку. Інформація не підтвердилася

Фото зі сторінки Поліції Івано-Франківської області у facebook

В Івано-Франківській області шукали чоловіка, що силою затягнув дівчину в автомобіль і повіз у невідомому напрямку. Інформація не підтвердилася

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Поліції Івано-Франківської області у Facebook. 9 березня близько 21:56 до Івано-Франківського відділу поліції зателефонував місцевий мешканець і повідомив, що поблизу одного із місцевих магазинів водій автомобіля "Фольксваген Гольф" силою затягнув дівчину у транспортний засіб і повіз у невідомому напрямку. Правоохоронці встановили модель і марку автомобіля, його номерні знаки, на території міста та області ввели план "Перехоплення". О 00:50 на одній із вулиць Івано-Франківська поліцейські зупинили автомобіль "Фольксваген Гольф", в якому перебував 38-річний водій. Чоловік пояснив, що забирав свою знайому додому та ніяких протиправних дій до неї не застосовував. Правоохоронці поспілкувалися з жінкою, вона підтвердила слова чоловіка. Наразі поліція встановлює всі обставини події.

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