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10 березня 2020, 11:49

На Прикарпатті ввели план "Перехоплення" через можливе викрадення людини

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10 березня 2020, 11:49
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В Івано-Франківській області шукали чоловіка, що силою затягнув дівчину в автомобіль і повіз у невідомому напрямку. Інформація не підтвердилася
Фото зі сторінки Поліції Івано-Франківської області у facebook
В Івано-Франківській області шукали чоловіка, що силою затягнув дівчину в автомобіль і повіз у невідомому напрямку. Інформація не підтвердилася

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Поліції Івано-Франківської області у Facebook.

9 березня близько 21:56 до Івано-Франківського відділу поліції зателефонував місцевий мешканець і повідомив, що поблизу одного із місцевих магазинів водій автомобіля "Фольксваген Гольф" силою затягнув дівчину у транспортний засіб і повіз у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили модель і марку автомобіля, його номерні знаки, на території міста та області ввели план "Перехоплення".

О 00:50 на одній із вулиць Івано-Франківська поліцейські зупинили автомобіль "Фольксваген Гольф", в якому перебував 38-річний водій. Чоловік пояснив, що забирав свою знайому додому та ніяких протиправних дій до неї не застосовував. Правоохоронці поспілкувалися з жінкою, вона підтвердила слова чоловіка.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.


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