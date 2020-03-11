В Ивано-Франковске задержали вандалов, надругавшихся над могилами

20 могил разрушены на кладбищах в микрорайоне Княгинин и в селе Вовчинец

Фото со страниц полиции и мэра в Facebook

20 могил разрушены на кладбищах в микрорайоне Княгинин и в селе Вовчинец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковский отдел полиции поступило сообщение о надругательстве над могилами на кладбищах на улице Церковной в микрорайоне Княгинин и в селе Вовчинец.

Об аналогичном случае на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Измена дня! Вандализм, либерализм и сатанизм в действии на кладбище микрорайона Княгинин! Вот кому мешают мертвые?! Аналогичная ситуация в пригородном селе Вовчинец! Опубликовано Русланом Марцінковим Вівторок, 10 марта 2020 г.

Злоумышленники повредили металлические ограждения вокруг могил, сожгли венки, вытащили деревянные и металлические кресты и сожгли их.

Полицейские установили и разыскали вандалов. Ими оказались 39-летний мужчина и 27-летняя женщина из Ивано-Франковска. В содеянном оба сознались.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении обоим по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения.

Проводится следствие. Проверяется причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, в Ивано-Франковской области искали мужчину, что силой затащил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Информация о похищении не подтвердилась.

45-летнему закарпатцу дали 8 лет за попытку изнасилования 6-летней девочки.

Преступника остановила бабушка девочки, которая услышала крик ребенка и прибежала на помощь.