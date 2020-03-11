В Ивано-Франковске задержали вандалов, надругавшихся над могилами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
В Ивано-Франковский отдел полиции поступило сообщение о надругательстве над могилами на кладбищах на улице Церковной в микрорайоне Княгинин и в селе Вовчинец.
Об аналогичном случае на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Измена дня! Вандализм, либерализм и сатанизм в действии на кладбище микрорайона Княгинин! Вот кому мешают мертвые?! Аналогичная ситуация в пригородном селе Вовчинец!Опубликовано Русланом Марцінковим Вівторок, 10 марта 2020 г.
Злоумышленники повредили металлические ограждения вокруг могил, сожгли венки, вытащили деревянные и металлические кресты и сожгли их.
Полицейские установили и разыскали вандалов. Ими оказались 39-летний мужчина и 27-летняя женщина из Ивано-Франковска. В содеянном оба сознались.
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении обоим по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения.
Проводится следствие. Проверяется причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Ивано-Франковской области искали мужчину, что силой затащил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Информация о похищении не подтвердилась.
45-летнему закарпатцу дали 8 лет за попытку изнасилования 6-летней девочки.
Преступника остановила бабушка девочки, которая услышала крик ребенка и прибежала на помощь.
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