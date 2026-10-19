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В ніч на 19 жовтня російські війська знову атакували Полтавську область

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

"У Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по залізничній інфраструктурі одного з підприємств", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до восьми.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.