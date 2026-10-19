На Полтавщині ворожий дрон влучив у залізничну інфраструктуру
В ніч на 19 жовтня російські війська знову атакували Полтавську область
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
"У Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по залізничній інфраструктурі одного з підприємств", – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.
На місці працюють профільні служби.
Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до восьми.
Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.
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