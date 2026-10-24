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24 жовтня 2026, 15:57

Міноборони зафіксувало відновлення швидкості Starlink понад 400 км/год

24 жовтня 2026, 15:57
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Фото: Володимир Зеленський/фейсбук
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Системи моніторингу Міністерства оборони України фіксують відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield до показників понад 400 км/год за стабільного зв’язку

Про це журналістам повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара, передає RegioNews.

"Системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield. Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв’язок стабільний", — зазначив він.

За словами міністра, відновлення показників супутникового зв’язку має практичне значення для українських військових, зокрема для управління безпілотниками, логістичних процесів і підтримання зв’язку на передовій.

"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція Президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв’язку", — наголосив Хмара.

Міністерство оборони продовжує стежити за роботою супутникових систем і відстежувати відповідні показники.

Нагадаємо, що позаштатний радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив, що компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

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