Сили оборони уразили завод компонентів для ракет і комбінат у РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 23 жовтня та в ніч на 24 жовтня завдали ударів по об’єктах військового й промислового значення на території Росії

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews .

За даними Генштабу, в Орлі Орловської області уражено основну виробничу будівлю АТ "Протон-Електротекс". Підприємство виготовляє оптоелектронне обладнання та комплектуючі, які використовують у російському ракетному озброєнні.

"Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах", — зазначили у Генштабі.

За інформацією військових, "Протон-Електротекс" є російським виробником оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу — від кристалів до готової продукції. Серед його виробів — модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М". У межах виробничої кооперації підприємство також бере участь у виготовленні бойових машин зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" та його модифікацій.

Також Сили оборони уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області. У районі підприємства зафіксували вибух і пожежу.

Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Як пояснили у Генштабі, синтетичні каучуки, зокрема, використовують для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Крім того, українські військові уразили літак на аеродромі "Єйськ" у Краснодарському краї РФ. Ступінь його пошкодження наразі уточнюють.

"Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів на території противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН", — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 жовтня сили протиповітряної оборони України знешкодили 101 зі 126 російських безпілотників. Водночас зафіксували влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на п’ятьох локаціях.