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24 жовтня 2026, 16:14

На Харківщині водій пропонував поліції $500 і отримав підозру

24 жовтня 2026, 16:14
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Фото: поліція Харківської області
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На Чугуївщині Харківської області водій автомобіля Renault пропонував поліцейським 500 доларів, щоб уникнути адміністративної відповідальності

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає RegioNews.

Подія сталася на одному з блокпостів Чугуєва. Під час несення служби працівники відділу реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Renault. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили ознаки можливого наркотичного сп’яніння.

Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд за допомогою спеціального технічного засобу на місці зупинки або в медичному закладі. Водій відмовився.

Правоохоронці пояснили йому, що відмова від проходження огляду є порушенням і передбачає адміністративну відповідальність. Коли вони почали оформлювати відповідні матеріали, чоловік запропонував їм 500 доларів, аби уникнути покарання.

Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, водій продовжив спроби домовитися з поліцейськими. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

На чоловіка склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Водієві повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.

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