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24 жовтня 2026, 18:18

На Рівненщині Hyundai збив велосипедистку: 45-річна жінка загинула

24 жовтня 2026, 18:18
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині внаслідок ДТП загинула 45-річна велосипедистка. Автопригода сталася ввечері 23 жовтня між Березним і Моквином у Рівненському районі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 33-річний житель села Хотинь за кермом автомобіля Hyundai наїхав на жительку села Моквин, яка перебувала на проїзній частині.

За попередньою інформацією, жінка їхала велосипедом у попутному напрямку.

Від отриманих травм велосипедистка загинула на місці. Медики, які прибули на виклик, лише констатували її смерть.

За результатами огляду, водій автомобіля був тверезий. Слідчий розпочав досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм ДТП.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.

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