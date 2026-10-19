В Полтавской области вражеский дрон попал в железнодорожную инфраструктуру
В ночь на 19 октября российские войска снова атаковали Полтавскую область
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
"В Полтавском районе вражеский БпЛА попал по железнодорожной инфраструктуре одного из предприятий", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На месте работают профильные службы.
Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, количество пострадавших возросло до восьми.
Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.
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