09:36  19 жовтня
У Львові біля стадіону "Динамо" потяг на смерть збив дівчину
10:35  19 жовтня
На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок
10:49  19 жовтня
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2026, 07:48

Дві станції метро в Києві закрили після атаки: як тепер курсуватимуть поїзди

19 жовтня 2026, 07:48
Читайте также на русском языке
Фото: pnktv.news
Читайте также
на русском языке

Унаслідок російського удару по Києву наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці метро будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Вранці рух поїздів розпочнеться між станціями "Академмістечко" та "Дарниця" – відповідно до графіка.

Водночас наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинять на вхід і вихід пасажирів.

На місці пошкоджень працюють необхідні фахівці, зокрема спеціалісти з відновлення та ремонту колій і кабельних мереж метрополітену.

Пасажирів просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Про відновлення роботи всієї червоної лінії метро повідомлять додатково.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, ще шестеро людей постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі Києва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
метро війна Київ поїзд пошкодження російська армія пасажири
Внаслідок ворожих обстрілів Сумщини постраждали чотири людини, серед них дитина
19 жовтня 2026, 07:24
Росія атакувала Київ ракетами: загинула 21-річна дівчина, пошкоджено станцію метро
19 жовтня 2026, 07:07
Нічна атака на Рівненщину: ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, є постраждалі
19 жовтня 2026, 06:59
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Росіяни завдали удару чотирма КАБами по Запорізькому району: загинув чоловік
19 жовтня 2026, 11:18
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
19 жовтня 2026, 10:49
Ворог ударив по промисловому підприємству у Кривому Розі: є загиблі
19 жовтня 2026, 10:38
На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок
19 жовтня 2026, 10:35
Французькі протести та політичні наслідки для України
19 жовтня 2026, 10:26
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у вантажівку, водій був п'яним
19 жовтня 2026, 10:12
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Житомирщини: виникла пожежа
19 жовтня 2026, 09:56
На Львівщині через падіння уламків збитого дрона пошкоджені будинки та авто (Оновлено)
19 жовтня 2026, 09:40
Без Зеленського: Путін запропонував зустріч із Трампом і Сі – ЗМІ
19 жовтня 2026, 09:39
У Львові біля стадіону "Динамо" потяг на смерть збив дівчину
19 жовтня 2026, 09:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Геннадій Друзенко
Всі блоги »