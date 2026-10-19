Дві станції метро в Києві закрили після атаки: як тепер курсуватимуть поїзди

Фото: pnktv.news

Унаслідок російського удару по Києву наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці метро будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Вранці рух поїздів розпочнеться між станціями "Академмістечко" та "Дарниця" – відповідно до графіка.

Водночас наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинять на вхід і вихід пасажирів.

На місці пошкоджень працюють необхідні фахівці, зокрема спеціалісти з відновлення та ремонту колій і кабельних мереж метрополітену.

Пасажирів просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Про відновлення роботи всієї червоної лінії метро повідомлять додатково.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, ще шестеро людей постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі Києва.