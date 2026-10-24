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24 жовтня 2026, 16:50

На Черкащині під час обгону зіткнулися два авто: троє людей госпіталізували

24 жовтня 2026, 16:50
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Фото: поліція Черкаської області
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На Черкащині внаслідок ДТП на трасі Київ — Знам’янка постраждали троє людей. За попередніми даними, 22-річна водійка Volkswagen CC під час обгону виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Geely MK Cross. Усіх трьох травмованих госпіталізували

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 23 жовтня близько 19:30 на автодорозі Н-01 "Київ — Знам’янка" поблизу Корсуня-Шевченківського.

За попередньою інформацією слідства, 22-річна водійка Volkswagen CC під час обгону не обрала безпечної швидкості, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з Geely MK Cross, яким керувала 28-річна жінка.

Унаслідок зіткнення травмувалися 19-річна пасажирка Volkswagen, водійка Geely та її 33-річний пасажир. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, що у селі Ставок на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 58-річна скутеристка. Автомобіль Volkswagen зіткнувся зі скутером Honda, коли жінка перетинала проїжджу частину.

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