У Дніпрі викрали мопед: чоловікові повідомили про підозру

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру 40-річному мешканцю Кам’янського, якого підозрюють у незаконному заволодінні мопедом Honda Lead. Транспортний засіб чоловік, за даними поліції, викрав біля магазину в Індустріальному районі міста

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

На початку жовтня власник мопеда звернувся до поліції. Він розповів, що приїхав до магазину на Honda Lead і припаркував транспортний засіб неподалік.

Після виходу з магазину чоловік поклав на мопед особисті речі, завів двигун, але залишив ключі в замку запалювання та на кілька хвилин відвернувся. У цей час невідомий сів на мопед і поїхав.

Згодом правоохоронці Дніпровського районного управління поліції № 2 виявили чоловіка, який пересувався на викраденому транспортному засобі, поблизу перехрестя вулиці Богдана Хмельницького. За інформацією поліції, ним виявився 40-річний житель Кам’янського, раніше засуджений за майнові злочини.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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