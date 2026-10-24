На Прикарпатті чоловік змушував кульгавого коня тягнути деревину: поліція склала протокол

Фото: поліція Івано-Франківської області

Поліцейські склали адміністративний протокол на 24-річного мешканця Яремча після перевірки повідомлення про неналежне поводження з конем у селі Микуличин Івано-Франківської області. Заявниця повідомила, що чоловік змушував кульгаву тварину тягнути деревину

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, 14 жовтня о 16:45 на лінію "102" звернулася мешканка Чернівецької області.

Вона розповіла, що неподалік залізничної станції в Микуличині чоловік змушував коня перевозити деревину, попри те, що тварина кульгала.

Поліцейські перевірили повідомлення, опрацювали свідчення очевидців і залучили ветеринарного лікаря для оцінки стану коня.

За результатами перевірки правоохоронці зібрали матеріали щодо дій 24-річного чоловіка та склали на нього адміністративний протокол.

Нагадаємо, що поліція перевіряє повідомлення про можливе жорстоке поводження з конем у селі Микуличин Івано-Франківської області. За словами заявниці, чоловік змушував кульгаву тварину тягнути деревину поблизу залізничної станції.