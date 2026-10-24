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24 жовтня 2026, 14:07

Росіяни вдарили ракетою по Лозовій

24 жовтня 2026, 14:07
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Фото: Олег Синєгубов
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Унаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Ракета влучила у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Обох постраждалих госпіталізували.

45-річний чоловік помер від тяжких травм. Медики до останнього боролися за його життя.

"Допомога медиків в м. Лозова знадобилась ще 37-річний жінці. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес. Надається необхідна допомога", - повідомив Синєгубов.

На місці удару працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо,що унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.

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