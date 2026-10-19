Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Київ вночі 19 жовтня зафіксовані у трьох районах міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджені автомобілі та станція метро. На місці пожежі рятувальники виявили загиблу людину.

У Солом’янському районі сталася пожежа в приміщенні медичного закладу, також пошкоджено фасад і вікна 25-поверхівки.

У Дніпровському районі пошкоджень зазнала будівля закладу освіти.

Наразі відомо, що внаслідок атак постраждали восьмеро людей.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені ворожими ударами.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, повідомлялося про шістьох постраждалих.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.