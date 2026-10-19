Росія атакувала Київ ракетами: загинула 21-річна дівчина, пошкоджено станцію метро

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У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула дівчина, ще шестеро людей постраждали

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.

За словами мера, загиблій був 21 рік. Ще троє людей постраждали. Двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одного з поранених медики госпіталізували.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі Києва. Поруч зі станцією через влучання уламків пошкоджено ходову та контактну рейки.

У Солом’янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. Також постраждали троє людей. Медики надали їм допомогу на місці. За іншою адресою пошкоджено нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі зафіксували влучання по території нежитлової забудови.

Інформація про наслідки нічної атаки уточнюється.

Нагадаємо, зранку 19 жовтня російські війська здійснили атаку на Дніпро. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні будинки. Попередньо, під завалами можуть бути заблоковані люди.