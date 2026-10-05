Неповнолітній на електроскутері збив чоловіка на Полтавщині: він помер

Фото: Національна поліція

У селі Бутенки Кобеляцької громади Полтавського району 3 жовтня сталася смертельна ДТП. Близько 20:20 неповнолітній водій електроскутера здійснив наїзд на пішохода

Про це повідомило інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За попередньою інформацією, водій електроскутера Corso Shattle, 2011 року народження, наїхав на чоловіка 1954 року народження.

Унаслідок аварії 71-річного пішохода госпіталізували до обласної лікарні в Полтаві. Згодом від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, у Надвірній Івано-Франківської області внаслідок ДТП загинув 21-річний пасажир мотоцикла. За кермом транспортного засобу перебував 17-річний хлопець у стані алкогольного сп’яніння. Йому повідомили про підозру.