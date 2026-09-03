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03 вересня 2026, 16:59

На Прикарпатті п'яний неповнолітній на мотоциклі влаштував смертельну ДТП

03 вересня 2026, 16:59
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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У Надвірній Івано-Франківської області внаслідок ДТП загинув 21-річний пасажир мотоцикла. За кермом транспортного засобу перебував 17-річний хлопець у стані алкогольного сп’яніння. Йому повідомили про підозру

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 2 вересня близько 1:25 на вулиці Шевченка у Надвірній.

За даними слідства, 17-річний житель Надвірнянського району керував мотоциклом Kovi та на заокругленій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості. Він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з’їхав на узбіччя та врізався у бетонний стовп огорожі житлового господарства.

21-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Водій отримав незначні тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

Під час огляду на стан алкогольного сп’яніння у керманича виявили 1,13 проміле алкоголю.

Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, вночі 2 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині автомобіль Toyota Camry врізався в дерево. Внаслідок удару загинули дві людини.

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