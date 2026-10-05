Несовершеннолетний на электроскутере сбил мужчину на Полтавщине: он умер

Фото: Национальная полиция

В селе Бутенки Кобеляцкой общины Полтавского района 3 октября произошло смертельное ДТП. Около 20:20 несовершеннолетний водитель электроскутера совершил наезд на пешехода

Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По предварительной информации, водитель электроскутера Corso Shattle, 2011 года рождения, наехал на мужчину 1954 года рождения.

В результате аварии 71-летнего пешехода госпитализировали в областную больницу в Полтаве. Впоследствии от полученных телесных повреждений он скончался.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, в Надворной Ивано-Франковской области в результате ДТП погиб 21-летний пассажир мотоцикла. За рулем транспортного средства находился 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении.