На Львівщині службове авто поліції збило 11-річну дитину
ДТП сталася 3 жовтня близько 10:00 у селі Волощина Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Службовий автомобіль поліції зіткнувся з 11-річним велосипедистом. Поліцейський одразу вийшов із машини та надав дитині першу домедичну допомогу, а його напарниця викликала "швидку". Хлопчика госпіталізували.
Правоохоронці передали інформацію про подію до територіального управління Держбюро розслідувань. Крім того, у поліції призначили внутрішнє службове розслідування.
Нагадаємо, 2 жовтня після опівночі на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув, пасажира госпіталізували.
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