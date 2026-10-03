Фото: поліція

ДТП сталася 3 жовтня близько 10:00 у селі Волощина Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Службовий автомобіль поліції зіткнувся з 11-річним велосипедистом. Поліцейський одразу вийшов із машини та надав дитині першу домедичну допомогу, а його напарниця викликала "швидку". Хлопчика госпіталізували.

Правоохоронці передали інформацію про подію до територіального управління Держбюро розслідувань. Крім того, у поліції призначили внутрішнє службове розслідування.

Нагадаємо, 2 жовтня після опівночі на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув, пасажира госпіталізували.