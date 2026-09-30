Невідповідна плитка на 2,8 млн грн: у Знам’янці судитимуть підприємицю

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У Кіровоградській області судитимуть 51-річну підприємицю, яку обвинувачують у заволодінні понад 2,8 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту площі Героїв Майдану у Знам’янці

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2023 році підприємиця виконувала капітальний ремонт площі. Загальна вартість робіт за договором становила майже 7,8 млн гривень.

Під час облаштування площі вона використала тротуарну плитку, яка не відповідала встановленим вимогам щодо міцності та морозостійкості.

Водночас до актів виконаних робіт, за даними слідства, обвинувачена внесла недостовірні відомості про якість використаних будівельних матеріалів. Вона засвідчила документи своїм підписом і печаткою та передала їх замовнику для оплати.

На підставі цих документів на рахунок підприємиці перерахували бюджетні кошти.

За висновками будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, вартість тротуарної плитки, яка не відповідала державним стандартам, становить понад 2,8 млн гривень.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, та службове підроблення.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" та легалізації коштів від продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів.