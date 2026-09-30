Внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинув 33-річний чоловік
Росіяни атакували 30 вересня атакували Дніпро.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок російської атаки на Дніпро загинув 33-річний чоловік.
Відомо, що загиблий працював охоронцем на одному з підприємств міста.
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 18 локаціях.
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