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30 вересня 2026, 15:48

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинув 33-річний чоловік

30 вересня 2026, 15:48
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Фото ілюстративне
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Росіяни атакували 30 вересня атакували Дніпро. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки на Дніпро загинув 33-річний чоловік.

Відомо, що загиблий працював охоронцем на одному з підприємств міста.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 18 локаціях.

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