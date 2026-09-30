Водія з ознаками сп’яніння зупинили на Харківщині: він запропонував поліцейським 14 тисяч гривень

Фото: поліція Харківської області

У селищі Зачепилівка на Харківщині 57-річний водій запропонував поліцейським 14 тисяч гривень, щоб уникнути складання адміністративних матеріалів за керування автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловікові повідомили про підозру

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням 57-річного чоловіка. Під час спілкування вони виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.

Намагаючись уникнути притягнення до адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 14 тисяч гривень.

Правоохоронці відмовилися від грошей та попередили водія про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.