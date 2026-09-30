На Дніпропетровщині подружжя-бізнесмени наживались на потребах військових

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На Дніпропетровщині викрили чоловіка та дружину. Вони "заробляли" на постачаннях для підрозділів територіальної оборони

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2023 році одна із селищних рад Криворізького району уклала з фігурантами з Черкаської області договори щодо постачання тралів для потреб підрозділів територіальної оборони. Йшлось про постачання на понад мільйон гривень.

Проте поставлена техніка не відповідала умовам укладених договорів. Зокрема, вік тралів виявився на 11 років більшим, ніж було зазначено у відповідних документах.

Сума збитків завданих державі сягає понад 1 мільйон гривень. Чоловік і дружина отримали підозру.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.