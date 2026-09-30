Підпалив Audi – згоріло два авто: у Львові затримали підозрюваного

Фото: Національна поліція

У Львові правоохоронці затримали 53-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі автомобіля. Внаслідок займання вогонь перекинувся на сусідню машину – обидва транспортні засоби повністю знищені

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається,що подія сталася 29 вересня близько 01:45 на вулиці Величковського. Чоловік, за попередньою інформацією, облив легкозаймистою речовиною та підпалив автомобіль Audi A4, який належить 36-річній львів’янці, після чого втік.

Вогонь перекинувся на припаркований поруч автомобіль Mazda CX5, що належить 50-річній жительці Львова.

Правоохоронці опрацювали записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина" та встановили місце перебування підозрюваного.

Чоловіка затримали. За фактом умисного знищення або пошкодження майна слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини чоловікові загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Київській області затримали чоловіка, який підпалив авто знайомого. Виявилось, це сталось через конфлікт.

Раніше на Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент. Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Чоловік підпалив автомобіль прямо біля житлового будинку.