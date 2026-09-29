Водій Nissan скоїв ДТП і втік із місця події: у нього виявили 1,84 проміле

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Водій автомобіля Nissan, який скоїв ДТП із Hyundai, залишив місце події. Патрульні згодом виявили кермувальника та зафіксували у нього 1,84 проміле алкоголю

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews .

За даними патрульної поліції, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло днями. Водій Nissan допустив зіткнення з автомобілем Hyundai, після чого залишив місце події.

Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб на проспекті Миру. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння показав 1,84 проміле алкоголю.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за чотирма статтями КУпАП:

ст. 122-4 — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;

ч. 1 ст. 130 — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;

ч. 1 ст. 126 — керування транспортним засобом без пред’явлення посвідчення водія відповідної категорії;

ст. 124 — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Матеріали передали для подальшого розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.