Водій Nissan скоїв ДТП і втік із місця події: у нього виявили 1,84 проміле
Водій автомобіля Nissan, який скоїв ДТП із Hyundai, залишив місце події. Патрульні згодом виявили кермувальника та зафіксували у нього 1,84 проміле алкоголю
Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews.
За даними патрульної поліції, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло днями. Водій Nissan допустив зіткнення з автомобілем Hyundai, після чого залишив місце події.
Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб на проспекті Миру. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд на стан сп’яніння показав 1,84 проміле алкоголю.
На водія патрульні склали адміністративні матеріали за чотирма статтями КУпАП:
- ст. 122-4 — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
- ч. 1 ст. 130 — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;
- ч. 1 ст. 126 — керування транспортним засобом без пред’явлення посвідчення водія відповідної категорії;
- ст. 124 — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
Матеріали передали для подальшого розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством.
Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.