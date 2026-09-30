Чи варто брати відеокарту з 8 ГБ VRAM у 2026/2027 році

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Фото: compx.ua

Здорожчання заліза змушує нас сумно дивитися на відеокарти з 12–16 ГБ пам’яті, мріяти про світле майбутнє — і в реальності рахувати у своїх збірках моделі на 8 ГБ. На щастя, така комп'ютерна техніка все ще актуальна і дуже популярна за незалежною статистикою ігрових магазинів

Наприклад, 8-гігабайтні відеокарти в CompX — це NVIDIA RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti, і навіть AMD RX 9060 XT. Усі належать до актуального покоління, підтримують сучасні графічні технології і мають хороші відгуки від геймерів.

Тож розберемося, де 8 ГБ вистачає, а де пам’ять уже починає псувати життя.

8 ГБ — досі масовий сегмент

Статистика Steam повертає мрійників з оглядів топового заліза в реальність. Відеокарти з 8 ГБ використовують 25,74% гравців. Ще 15,04% взагалі сидять на 2–6 ГБ. І при тому 50,52% користувачів грають у Full HD, не заморочуючись переходом на QHD чи 4K.

Тому магазини комп'ютерної техніки цілком закономірно продовжують продавати багато карт на 8 ГБ. Для Full HD, кіберспорту й більшості ігор на High-налаштуваннях графіки вони досі нормально підходять.

Де 8 ГБ уже починають заважати

Проблеми починаються насамперед у важких сучасних іграх на 1440p. Особливо якщо виставити максимальну якість текстур та інші вимогливі налаштування. У Stalker 2 при 1440p Ultra RTX 5060 Ti 8 ГБ показує приблизно на 24,7% менше FPS, ніж версія на 16 ГБ. У Battlefield 6 після заповнення відеопам’яті різниця в частоті кадрів в окремих сценаріях перевищує 80%.

Але це не означає, що треба терміново бігти в інтернет-магазин комп'ютерної техніки за 16 ГБ. У Doom: The Dark Ages достатньо трохи зменшити обсяг пам’яті, який гра виділяє під текстури, — і 8-гігабайтна карта майже наздоганяє 16 ГБ без очевидної втрати якості картинки.

Скільки коштує запас пам’яті

Якщо хочете купити комп'ютерну техніку з більшим запасом відеопам’яті, різниця буде відчутною, а для когось навіть болісною. PowerColor RX 9060 XT 8 ГБ коштує 19 130 грн, а така сама модель на 16 ГБ — 25 375 грн. Доплата за подвоєння VRAM становить 6245 грн, або 32,6%.

Для Full HD це серйозні гроші за запас, який може роками не знадобитися. Для 1440p, важкого трасування променів і покупки відеокарти на 3–4 роки така доплата вже виглядає значно розумніше.

Кому вистачить 8 ГБ у 2026/2027 році

Магазини комп'ютерної техніки недарма досі мають великий вибір таких карт. 8 ГБ варто брати, якщо ви:

граєте переважно у Full HD;

готові вибрати High замість Ultra;

любите кіберспорт або менш вимогливі ігри;

хочете отримати максимум FPS за свій бюджет;

нормально ставитеся до налаштування графіки під конкретну гру.

Якщо магазин комп’ютерів пропонує 16 ГБ із великою доплатою, ретельно продумайте, чи потрібен вам цей запас прямо зараз. 8 ГБ у 2026 році ще живі. Просто це вже не той обсяг, з яким можна бездумно викручувати все на максимум.