Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі

Фото: ОВА

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.



На Синельниківщині ворог ударив по Васильківській та Словʼянській громадах. Пошкоджені адміністративні будівлі, а також приватні та багатоповерхові житлові будинки. Сталась пожежа на території фермерського господарства.



На Нікопольщині під вогнем були Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громада. Там пошкоджені підприємства, адміністративна будівля, відділення пошти, господарська будівля та приватний будинок.



У Грушівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджений магазин.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали авіаудару по центральній частині Словʼянська. Ворог скинув на місто три керовані авіабомби.