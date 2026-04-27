Вибухи в Полтаві: російські дрони атакували область

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 27 квітня російські війська атакували Полтавщину двома безпілотниками. В обласному центрі було чутно щонайменше два вибухи

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними моніторингових каналів, обидва дрони зайшли на територію області з боку Сумщини та прямували у напрямку Полтавського району.

Один із дронів фіксували в районі аеродрому, також його рух відстежували у напрямку Шевченківського району. Повідомляється, що БпЛА пролітали поблизу Розсошенців, Щербанів та Млинів.

За словами місцевих жителів, вибухи у Полтаві пролунали приблизно о 06:12 та 06:28.

О 7:34 начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про падіння ворожого безпілотника у Полтавському районі. Попередньо, звернень щодо пожежі чи постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста. Постраждали 10 людей, серед яких двоє дітей.