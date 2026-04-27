Зранку 27 квітня, з 04:30 до 05:10, російські війська атакували Корюківку безпілотниками. Попередньо, місто вразили 18 безпілотників

Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко, передає RegioNews.

Зафіксовані влучання по трьох локаціях – об’єкту критичної інфраструктури та двох підприємствах. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч із місцями прильотів.

Наразі відомо про двох поранених чоловіків. Це 42-річний працівник одного з підприємств та 81-річний місцевий мешканець. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

На місцях прильотів тривають пожежі. До ліквідації наслідків обстрілів задіяні всі служби.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські військові масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста. Кількість постраждалих зросла до 11 людей.