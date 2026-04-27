У ніч на 27 квітня РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"ʼ

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 74 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 11 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські військові масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста. Кількість постраждалих зросла до 11 людей.