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14 червня 2026, 10:00

Росіяни вдарили дронами по Сумщині: загинули люди

14 червня 2026, 10:00
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Фото: Національна поліція
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Внаслідок обстрілу в Сумській області загинули місцеві жителі. Такоє є поранені

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За останню добу під вогнем були 17 громад Сумської області. Росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Білопільській громаді внаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка. Також чоловіки віком 51 та 66 років отримали поранення. У Середино-Будській громаді внаслідок атаки безпілотника в будинок загинула 57-річна жінка.

У Миропільській громаді ворожий дрон влучив у велосипед. Постраждав 69-річний чоловік. У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмований 44-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше ворог вдарив дронами по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Загинув чоловік.

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